Verdachte liquidatie blijft vastzitten

De politie arresteerde de man donderdagmiddag na een achtervolging op de Buyskade. Toen de verdachte probeerde te vluchten, werd hij in zijn been geschoten. De man is een bekende van de politie en zit in volledige beperkingen, waardoor hij geen contact mag hebben met de buitenwereld.

