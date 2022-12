Premium Het beste van De Telegraaf

Rover-baas hekelt verschraling in ov: ’Er is stap terug in de tijd gedaan’ Pim koopt uit voorzorg extra auto: ’Niet uit luxe, maar puur uit noodzaak’

Door Gijsbert Termaat Kopieer naar clipboard

Pim en Jacky van Houten kochten er een tweede auto bij omdat ze niet meer kunnen bouwen op het ov. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Amersfoort - Het openbaar vervoer (ov) in ons land piept en kraakt aan alle kanten met op trajecten soms één keer per uur een trein, geen bussen meer op de late avond en heel slecht bereikbare dorpen. Het gevolg hiervan is dat mensen door het abominabele aanbod de auto worden ingejaagd.