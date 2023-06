CDA trekt rookgordijn op rond discussie stikstof: ’Niet alleen het zuur, ook het zoet’

Donderdag is in de Tweede Kamer een debat over het geklapte landbouwakkoord. LTO trok de stekker uit maandenlange onderhandelingen met het kabinet, onder meer omdat er geen vertrouwen is en het verdienmodel van boeren te onzeker zou zijn. Ook was er onmin over een ’koeiennorm’ waarin het aantal dieren per hectare wordt bepaald. De verwachting is dat veel partijen hun pijlen zullen richten op het CDA, nu deze partij volgens oppositiepartijen het kabinet ’gegijzeld’ houdt.

CDA-leider Wopke Hoekstra heeft eerder aangegeven dat het jaartal 2030 waarin de stikstofuitstoot moet zijn gehalveerd ’niet heilig’ is, terwijl dat jaartal expliciet in het coalitieakkoord met VVD, D66 en CU is opgenomen. De partij kondigde later aan te willen heronderhandelen over deze paragraaf nadat provincies (waar opponent BoerBurgerBeweging grote winst boekte, red.) coalitieakkoorden hebben gesloten én er een landbouwakkoord ligt.

2030

Nu het landbouwakkoord geklapt is wil het kabinet in september zelf een pakket aan maatregelen presenteren. Het CDA kiest de zomerperiode uit voor onderhandelingen, onder meer over het jaartal 2030 (in de huidige wet staat 2035) en het nieuwe maatregelenpakket.

Boswijk vindt dat er inmiddels twee jaar verloren is gegaan en 2030 ’niet haalbaar’ is, zo zei hij bij OP1. „Je kunt het onmogelijke niet vragen”, aldus de CDA’er. Hij herhaalt dat veel aangekondigde maatregelen om boeren te helpen ’er gewoon niet liggen’. Hoe hij denkt hieruit te gaan komen met andere coalitiepartijen, is nog vaag. „We gaan op zoek naar een oplossing. Die gaat er komen. Ik kan mij niet voorstellen dat die er niet komt.”

Draagvlak

Boswijk gaf aan dat zijn partij niet op aarde is om het kabinet te laten klappen, maar ook niet per se om het kabinet ’koste wat kost’ in het zadel te houden. Wel doet hij een oproep om zaken die in het landbouwakkoord zijn opgenomen en op veel draagvlak kunnen rekenen, gewoon in te voeren. „Als je het stuk leest zitten er veel dingen in die wij ook willen”, zegt hij. Daarbij hoopt hij op coulance richting de agrarische sector. „Trek boeren niet het vel over de oren.”