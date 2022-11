Premium Het beste van De Telegraaf

Schots en Iers gebruik De comeback van de eeuwenoude cèilidh-traditie

Door Joost van Mierlo Kopieer naar clipboard

Samen met de andere muzikanten bespeelt Marjolein de Wilde (l.) de fiddle in de Lovat Arms. Ⓒ De Telegraaf

Beauly - Met alle uitgaansverboden is de cèilidh een beetje in de verdrukking gekomen. Maar in Beauly, een lieflijk plaatsje onder de rook van Inverness, wordt gepoogd de eeuwenoude traditie van gezamenlijk musiceren te revitaliseren.