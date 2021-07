Groeiende bloemenzee voor Peter R. de Vries

Buitenland

Cactusspeeltje voor kinderen blijkt te rappen over coke en geweld

Een Poolse vrouw heeft in Taiwan een merkwaardige ontdekking gedaan. Ze liep met haar baby door een supermarkt en stuitte daar op een dansend kinderspeeltje dat in het Pools zingt. Maar of het wel zo kindvriendelijk is, is nog maar de vraag.