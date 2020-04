Eerste coronadode bemanning Amerikaans vliegdekschip

Het bemanningslid was op 9 april op de intensive care van een marineziekenhuis opgenomen.

Marineminister Thomas Modly diende zijn ontslag in nadat hij felle kritiek had gekregen omdat hij de commandant van de Theodore Roosevelt naïef en dom had genoemd. Die commandant Brett Crozier had een brief gelekt waarin hij de gebrekkige aanpak van de corona-uitbraak door de marineleiding laakte. Crozier werd uit zijn functie gezet en overgeplaatst.

Onder de ruim vierduizend opvarenden van de Theodore Roosevelt, een van de grootste oorlogsschepen ter wereld, zijn inmiddels ruim 550 besmettingen vastgesteld. Hij schip ligt bij het eiland Guam in de Grote Oceaan en is grotendeels ontruimd.