Opnieuw koranverbranding in Zweden

De eerdere protesten werden gehouden bij een moskee en de ambassade van Irak. De politie had ook voor het nieuwe protest een vergunning afgegeven. Vergunningen worden alleen verstrekt voor bijeenkomsten en niet voor de inhoud daarvan, zei de politie eerder. Premier Kristersson benadrukte onlangs dat de politie volgens de grondwet handelt.

Spanningen

De demonstraties hebben geleid tot spanningen tussen Zweden en verschillende landen in het Midden-Oosten. Ook Turkije heeft boos gereageerd op de acties. Dat land moet de Zweedse toetreding tot de NAVO nog goedkeuren. De steun van president Erdogan is cruciaal omdat Zweden anders niet lid kan worden van het militaire bondgenootschap.

Ook in Denemarken zijn recent religieuze boeken verbrand of vernield. Beide landen kunnen dit soort protesten niet tegenhouden vanwege wetten die de vrijheid van meningsuiting beschermen, maar ze overwegen daar verandering in te brengen. Er wordt onderzocht welke maatregelen genomen kunnen worden. De landen staan daarover met elkaar in contact.