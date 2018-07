Eerste testnotities: Nissan Juke Nismo

Bijzondere verschijning

Hoewel, een echte hatchback is de Juke natuurlijk niet. Misschien is het beter om te spreken van de allereerste sportieve B-segment crossover. Nismo heeft er flink wat werk in gestoken om van de Juke iets unieks te maken. Te beginnen met de spectaculaire bodykit. De combinatie van uitbundig spoilerwerk met een verlaagd onderstel en 18 inch lichtmetalen wielen maakt van de Juke Nismo een bijzondere verschijning. Ook het interieur is flink aangepakt. Daarin tref je onder andere een sportstuur, fijn zittende racekuipjes en de nodige stiksels en badges om het geheel af te maken.

Te weinig tractie

De Juke Nismo is gebaseerd op de 190 pk DIG-T, die al een tijdje verkrijgbaar is. Ten opzichte van dat model krijgt de Nismo er 10 pk bij, wat het totaal op 200 brengt, bij een koppel van 250 Nm. Goed voor een 0-100 tijd van 7,8 seconden. De 1.6 turbomotor heeft behoorlijk wat turbovertraging, maar dankzij een strak schakelende 'close-ratio' zesbak kun je 'm altijd in z’n optimale werkgebied houden. Ook het onderstel werd onder handen genomen, maar nog altijd heeft de Juke voor een echt sportieve auto teveel last van bodyrol en te weinig tractie om bochten uit te accelereren. Wie een écht sportieve Juke wil moet nog een jaar wachten. Want dan komt de 220 pk Nissan Juke Nismo RC!

Pluspunten:

+ gave verschijning

+ leuk interieur

+ niet oncomfortabel hard

Minpunten:

- weinig tractie

- motorgeluid

- onderstuurd