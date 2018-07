Bestuursvoorzitter MST razend over tuchtklacht

Kingma is verbaasd over de aanklacht tegen hem omdat naar eigen zeggen juist hij degene is die indertijd onderzoeken heeft geïnitieerd naar de gesteldheid van de gedupeerde patiënten. Dat zei Kingma vrijdagavond bij het televisieprogramma Pauw en Witteman.

Ook zegt Kingma dat hij bij zijn aantreden in 2006 niet op de hoogte was van de verkeerde diagnoses. Volgens hem was toen alleen bekend dat er sprake was een verslaafde arts. Toen zich een gedupeerde patiënt meldde kwam Kingma nog niet direct in actie omdat zijn vrouw een zwaar herseninfarct had gehad. „Daardoor was ik drie maanden uit de running”, aldus de bestuursvoorzitter.