Personeel groothandel niet vervolgd voor dood winkeldief

De 34-jarige Pool ademde niet meer nadat het personeel hem in bedwang had gehouden en op de politie wachtte. Hij werd in coma naar het ziekenhuis gebracht en een aantal dagen later overleed hij toen hij naar Polen werd gebracht. Het OM oordeelt dat de winkelmedewerkers geoorloofd handelden en daarom dus niet worden vervolgd.

De man werd op 11 augustus 2017 betrapt op diefstal in de groothandel in Gouda. Eerst zei hij alsnog te willen betalen, maar zette het vervolgens toch op een lopen. Tot vier keer toe beukte hij tegen een glazen schuifdeur en ging daarna door de ruit naar buiten. Daar werkte personeel hem tegen de grond, waar hij zich nog altijd heftig bleef verzetten.

Uit de sectie op het lichaam van de Pool bleek dat er kleine letsels zijn aangetroffen die ontstaan kunnen zijn toen hij in bedwang werd gehouden, maar ze kunnen ook zijn ontstaan tijdens het medisch handelen daarna. „Er blijkt in elk geval niet dat rond de kin en nek grote kracht is gebruikt. Mede daarom vindt het OM het optreden van het personeel proportioneel en dus toegestaan”, staat in een toelichting.

