OM eist weer straf voor lekken naar Telegraaf

S. werkte op het moment dat er gelekt zou zijn, bij de AIVD. De informatie waarover De Telegraaf publiceerde, ging over de oorlog in Irak en over dreiging tegen de Dalai Lama. De rechtbank in Haarlem sprak het tweetal eerder vrij.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) wisten Hans H. en Heleen S. dat ze te maken hadden met journaliste van De Telegraaf en dat de informatie die ze aan haar doorspeelden, staatsgeheim was. Na de eerste publicatie is de telefoon van de journaliste, Jolande van der Graaf, afgeluisterd. Op die manier zijn politie en justitie erachter gekomen wie haar contactpersonen bij de AIVD waren. Het afluisteren van de journaliste had niet gemogen.

De rechtbank in Haarlem sprak S. en H. vrij omdat ze het zo kwalijk vond dat de AIVD de journaliste had gebruikt om bij het lek te komen, dat ze het niet als bewijs wilde toelaten. Het OM was het hier niet mee eens en ging in hoger beroep.

De ex-AIVD'ers hebben niet uit idealistische motieven gehandeld, zo denkt de aanklager in hoger beroep. Wat ze deden, kenmerkte zich volgens het OM door „een criminele vorm van geheimzinnigheid”, waarbij ze „speciale telefoons voor de communicatie met de krant” hadden. Eigenlijk had het OM lange gevangenisstraffen in gedachten, maar het matigde die omdat de zaak al lang loopt. Bovendien viel het voorarrest de verdachten zwaar, aldus het OM.

De uitspraak wordt in de tweede helft van februari verwacht.