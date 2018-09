Review: Momonga Pinball Adventures (iOS)

Paladin heeft de ontwikkeling van Momonga namelijk zelf volledig gefinancierd. Zonder hulp van investeerders of een grote games-uitgever heeft de Nederlandse ontwikkelaar hard gewerkt om het benodigde budget van €250.000 bij elkaar te sprokkelen door betaalde opdrachten uit te voeren. Daarom is het belangrijk dat Momonga een succes wordt. Niet alleen om de kosten terug te verdienen, maar ook voor de toekomst van de schattige Japanse vliegende eekhoorn Momo.

Momo is de ster van de flippergame. Hij wil zijn dorpsgenoten redden die door gemene uilen zijn ontvoerd. Hij is echter nog klein en heeft training nodig voordat hij aan die strijd kan beginnen. Daarvoor krijgt hij hulp van Panda, die hem de kneepjes van het vak bijbrengt. Ik denk dat flippergames niet eerder zo'n uitgebreid achtergrondverhaal hebben meegekregen.

Daarmee onderscheidt Momonga zich. Je bent niet alleen bezig om de, soms erg uitdagende, levels uit te spelen en goede scores neer te zetten, maar ook het lot van Momo ligt in jouw handen. Je gaat niet 'game over' omdat de ballen op zijn, maar omdat de eekhoorn zijn drie levens kwijt is. Als onervaren flipperaar voelde ik me behoorlijk schuldig wanneer die twee woorden in beeld kwamen.

Wat Momonga verder speciaal maakt, is de visuele stijl. Voor mij als gamer is het plaatje minstens zo belangrijk als verhaal en gameplay. Ik hou persoonlijk van strakke lijnen en mooi kleurgebruik. Momonga wist daarom maanden geleden al mijn aandacht te trekken en nu het moment van lancering daar is, kan ik niet anders zeggen dan dat het een mooie aanwinst is voor de App Store.

Nu maar hopen dat dit Nederlands pareltje een groot succes wordt, want Paladin heeft grootse plannen voor Momonga Pinball Adventures . Zo zal de game weldra ook verschijnen voor Android-apparaten en liggen er ideeën klaar voor extra hoofdstukken. Zelfs aan andere platformen, zoals de Nintendo Wii U, wordt gedacht. Maar eerst moet Momo de harten van de gamers stelen en voor extra inkomsten zorgen.