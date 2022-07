Oud-leraar (60) veroordeeld na bedreigen familie doodrijder: ’Ons leven nog verder verziekt’

Trucker Willem M. uit Melissant reed op 7 juli 2021 motoragent Arno de Korte dood in de Rotterdamse Waalhaven. Het Openbaar Ministerie vervolgt M. wegens moord, omdat het „bewust en opzettelijk” zou zijn gebeurd. De chauffeur was in 2015 eerder veroordeeld voor het aanrijden van een motoragent die daarbij een arm verloor.

Na berichten in de media over het incident raakte J. - die zelf een goede vriendin verloor bij een ongeval met een vrachtwagen - „geobsedeerd.” „Hoe meer ik te weten kwam, hoe meer frustratie er kwam”, vertelde de arbeidsongeschikte oud-docent tijdens de rechtszaak.

J. zocht anoniem contact met het transportbedrijf van de broer van Willem M., waarvoor de trucker werkte. Tijdens de eerste belletjes kregen de broer en zijn vrouw allerlei verwensingen te horen. Later werden die boodschappen achtergelaten op de voicemail. Het ging in totaal om 48 berichten. Ook volgden er enkele brieven.

’Branden in hel’

’We maken jullie allemaal af’, ’Nu is het aan jullie om bang te zijn. Heel bang’ en ’jullie zullen branden in de hel. Al jullie trucks en woonhuizen zullen branden. Jullie zijn allemaal even schuldig’, klonken de bedreigingen. Ook stuurde hij geluidsfragmenten van het afvuren van wapens.

„Ik wilde verdriet en onzekerheid veroorzaken”, vertelde J. die sinds zijn arbeidsongeschiktheid kampte met psychische en fysieke problemen. „Ik snap heel goed dat zij bang zijn geweest. Ik was zo gefocust dat ik de realiteitszin verloor. Ik wou ze frustreren, maar heb dat helemaal verkeerd ingeschat.”

Loser

J. zag in dat de broer en schoonzus van Willem M. ook ’verliezers’ zijn in de zaak van de doodgereden motoragent. „Ik ben heel dom bezig geweest. Voel me echt een loser. Wat heb ik er een puinhoop van gemaakt.”

Het bedreigde stel vertelde over de angst en verdriet die ze al sinds het incident in de Waalhaven ervaren. „U heeft ons leven nog verder verziekt. Bij elk telefoontje staat het kippenvel op mijn armen”, zei de schoonzus.

De rechtszaak tegen Willem M. is op 5 en 6 september.