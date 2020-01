Tweehonderd Amerikanen teruggehaald uit Wuhan

Bij de landingsbaan in March Air Reserve Base in Riverside stond woensdag personeel in beschermende pakken te wachten. Het ministerie van Defensie zegt dat de gerepatrieerde Amerikanen zich niet vrijelijk over de basis mogen bewegen. Ze mogen zich alleen ophouden in het gedeelte dat ze als huisvesting krijgen toegewezen.

Het departement zegt dat de Amerikanen naar ziekenhuizen worden gestuurd als ze besmet lijken te zijn. Het is onduidelijk hoelang de evacués precies op de basis moeten blijven. De maximale incubatietijd van het virus is mogelijk ongeveer twee weken.