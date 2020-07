‘Wel of niet naar ’t buitenland? Het antwoord is simpel’

Gaan we wel of niet op vakantie? Veel Nederlanders die een reis naar het buitenland hebben geboekt staan voor een dilemma. In de vakantie-editie van de podcast corona-update bespreekt verslaggever Paul Eldering de ‘oranje vlekken’ in Europa (waar een negatief advies geldt voor toeristen) en geeft hij tips voor als je wél besluit de grens over te gaan.