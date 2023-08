Paardensportmagnaat en olympisch kampioen Jan Tops: ’Passie wint het van alles’

Jan Tops won olympisch goud in Barcelona (1992) en groeide na zijn rijke carrière als springruiter uit tot een van de grootste paardensportmagnaten op aarde. Uitgebreide interviews geeft de Brabantse bakkerszoon zelden, maar in aanloop naar een bijzondere wedstrijd in ’zijn’ Valkenswaard maakt de 62-jarige ondernemer een uitzondering. „In mijn leven is het echt niet al goud wat blinkt, ik heb veel kopzorgen...”

Jan Tops: „Ik wil iets speciaals nalaten voor volgende generaties.” Ⓒ Eran Oppenheimer