'Bewust langzamer rijden bij trajectcontroles'

Filevorming

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid geeft in een onderzoek aan dat een trajectcontrole op de snelweg leidt tot een langere reistijd. Automobilisten zouden op de rem trappen bij een trajectcontrole om een bon te voorkomen en dat leidt door filevorming. Gevolg van het onderzoek was de stelling 'Ik rij bij trajectcontroles uit voorzorg langzamer dan toegestaan'. De uitslag van de bijbehorende poll levert een bijna gelijke uitslag op. Van de meer dan 2.300 deelnemers is 53 procent het eens, 47 procent niet.

Cruisecontrole

"Ik rijd vaak 95 waar op 100 km/h wordt gecontroleerd en 115 waar waar je 120 km/h mag. Het gaat me niet gebeuren dat het ding niet goed gecalibreerd is, ik een boete ontvang en vervolgens meer dan 2 maanden bezig ben om de boete ongeldig te laten verklaren of om mijn geld terug te krijgen", zegt een lezer. Er zijn ook deelnemers die nog rustiger rijden. "Rijd bewust altijd 10 tot 15 km/h onder de toegestane snelheid", zegt hij. Veel deelnemers geven de voorkeur aan cruise control of houden de aangegeven snelheid van het navigatiesysteem aan. "Als iedere auto cruisecontrole had, verliep alles veel makkelijker. Het rijdt ook veel relaxter", aldus een lezer. Wat mensen ook doen is er een rekensom op loslaten. Net zoals de snelheidsmeter van een auto heeft ook het flitssysteem een marge. Lezer Chris: "In de snelheidsmeter van mijn Audi A6 zit speling en justitie heeft ook een speling. Dus ter hoogte van Abcoude, richting Utrecht, zet ik mijn snelheidsmeter op 109 km/h en rij ik als een vorst in de middenbaan en linkerbaan naar Utrecht".