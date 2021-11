Premium Het beste van De Telegraaf

Oeteldonk los, maar: ’Hoop niet dat wij de rekening krijgen straks met kerst’

Den Bosch - Op het plein voor de Sint-Janskathedraal in Den Bosch hebben zich op de Elfde van de Elfde om 11 uur ’s ochtends al flink wat mensen verzameld. Vrolijk uitgedoste feestgangers maken zich met een biertje in de hand op voor de officiële aftrap van het carnavalsseizoen. Dat de ziekenhuizen vol liggen met coronapatiënten en er in het hele land wordt gevreesd voor een nieuwe lockdown, mag de pret niet drukken. Traditiegetrouw luiden de Brabanders vandaag om 11 over 11 carnaval in.