Staat de boel op springen na coup in Niger? ’Zo snel mogelijk terug naar democratie’

NAIROBI - Het West-Afrikaanse ECOWAS heeft z’n strijdkrachten opgeroepen zich gereed te maken om de democratie te herstellen in Niger. Dat heeft het regionale blok bekendgemaakt na onderhandelingen donderdag in Abuja in Nigeria.

Medestanders van de militaire coupplegers donderdag in de straten van Niamey. Ⓒ ANP / EPA