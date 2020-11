Italiaanse skipistes met kerst dicht

De Italiaanse ski-oorden zijn niet over het aangekondigde verbod te spreken. De economische strop zou volgens hen enorm zijn. Het gaat naar schatting om een bedrag van zeker 12 miljard euro. Valerie Ghezzi, hoofd van de vereniging van kabelbaanbeheerders, spreekt over het verlies van 120.000 arbeidsplaatsen.

Tomba

Filippo Gerard van Federalberghi (hotels) spreekt over een verlies van 30% van de omzet. Onder de velen die de wintersport willen behouden is trouwens ook oud-wereldkampioen Alberto Tomba. „Skieën is bij uitstek een individuele sport in de open lucht. En als je kijkt hoe men zich kleedt, dan is het gezicht en de mond al vaak bedekt”, aldus Tomba.

Zes betrokken Noord-Italiaanse regio’s waar het Alpen-gebergte ligt zijn maandag bij elkaar gekomen met het doel om met een „constructieve bijdrage” te komen „om het skiseizoen niet in gevaar te brengen en geen onomkeerbare schade toe te brengen aan de inkomsten van de bergen op ons grondgebied.”

De bewuste regio’s (waaronder Piemonte, Lombardije, Trentino- Alto Adige en Veneto) willen met richtlijnen de regering in Rome paaien en tegelijkertijd het seizoen redden. Onder de voorstellen zijn beperkingen aan het aantal skipassen dat wordt verstrekt en alleen zitplaatsen in cafè’s waar après ski’s worden georganiseerd. De vraag is of Conte voor de druk van de regio’s en de belangengroepen zal zwichten.