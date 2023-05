Naast familielid (51) vermoorde Gino dood in woning aangetroffen, verdachte aangehouden

ROERMOND - De politie heeft vrijdagochtend in een woning aan de Vismarkt in Roermond het stoffelijk overschot gevonden van een 51-jarige vrouw die onder verdachte omstandigheden zou zijn overleden. Er is een verdachte aangehouden, een 47-jarige man uit Roermond. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de vrouw. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. Zo is er een buurtonderzoek bezig.