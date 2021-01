Verkouden man loopt via A9 naar Utrecht

Binnenland

Automobilist scheurt onder invloed met 200 km/u over A12

Een automobilist die met 200 kilometer per uur over de a12 bij Gouda reed, heeft zijn rijbewijs in moeten leveren. De weggebruiker scheurde dinsdag over de rijksweg waar 100 kilometer per uur de toegestane snelheid is. Aan een agent die hem staande hield verklaarde hij: „Het was toch rustig op de we...