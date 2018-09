Drie keer levenslang in liquidatieproces

Ook Mohamed R. tekent beroep aan. Van Siegfried S. was dit dinsdag nog niet bekend.

Kroongetuige Peter la S., eveneens betrokken bij een moord, kreeg 8 jaar cel, zoals het Openbaar Ministerie (OM) had geëist. Deze gehalveerde strafeis was onderdeel van de kroongetuigendeal die La S. met het OM sloot. Het OM toonde zich „heel tevreden” dat de deal met La S. overeind is gebleven, dat de kroongetuige overwegend als betrouwbaar is gekwalificeerd en dat de rechtbank het bewijs grotendeels op zijn verklaringen heeft kunnen baseren.

Toch heeft het OM ook redenen om zich minder vrolijk te maken: Dino Soerel en Ali A., twee belangrijke verdachten in het proces van wie justitie zei dat zij opdrachten voor huurmoorden hebben gegeven, gingen vrijuit voor wat betreft de liquidaties. Justitie had tegen beiden levenslang geëist. Zeker in het geval van Soerel gaf de rechtbank het OM ervan langs. Justitie heeft in samenspraak met de kroongetuige informatie achtergehouden, volkomen tegen de regels in.

Deze informatie ging over de rol van Willem Holleeder als opdrachtgever. La S. durfde dat deel van zijn verklaringen niet prijs te geven, hij vreesde voor zijn eigen veiligheid en die van zijn familie. Het OM had die afspraak niet mogen maken, vindt de rechtbank. Dino Soerel, door het OM gezien als opdrachtgever, heeft er schade door geleden. Soerel kreeg 6 maanden opgelegd, wegens witwassen en het bezit van valse paspoorten. Ali A. kreeg 1,5 jaar wegens witwassen. Het OM kondigde direct na de uitspraak hoger beroep aan in beide zaken.

De rechtbank legde Fred Ros na een eis tot levenslang 30 jaar cel op, onder meer wegens het organiseren van de liquidatie van kroegbaas Thomas van der Bijl. Pinny S. kreeg 12 jaar opgelegd, wegens de opdracht voor de moord op haar gewezen minnaar Tonny van Maurik. Twee medeverdachten in die zaak kregen 6 en 10 jaar. Pinny S. gaat in hoger beroep, Fred Ros beraadt zich daar nog op.

„De rechter heeft een belangrijke uitspraak gedaan in een omvangrijke strafzaak”, aldus minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie dinsdagavond. „ Het is nu natuurlijk aan het OM en de advocaten om te bepalen of zij in hoger beroep gaan. Maar ik wil wel mijn complimenten maken aan het OM en de politie die jarenlang hard gewerkt hebben aan deze zaak. Zij hebben duidelijk gemaakt dat deze vreselijke liquidaties ontoelaatbaar zijn.”

Belangrijk is ook dat de rechter de afspraken van het OM met La S. heeft toegestaan, aldus de bewindsman. „Eerder heb ik de Kamer toegezegd dat ik uiterlijk 1 juni kom met een standpunt over kroongetuigen en getuigenbescherming. Dit zijn belangrijke onderwerpen in de aanpak van georganiseerde criminaliteit, maar het zijn geen onderwerpen om over een nacht ijs te gaan. Ik werk toe naar een overkoepelend standpunt, waarover ik in gesprek ben met onder meer het OM.”