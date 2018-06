Ook vrijmarkt op 30 april

Dat zei de burgervader donderdag tegen de raadsleden van de commissie Algemene Zaken.

De gemeente voert vrijdag in Den Haag een eerste gesprek over de organisatie van de inhuldiging en de feestelijkheden daaromheen.

Van der Laan liet de commissieleden weten dat er nog weinig bekend is over het programma op 30 april. Wel gaat hij er vanuit dat na de troonswisseling de kersverse koning een vaartocht of een rijtoer door de stad zal maken.

Veiligheid

Er is de stad veel aan gelegen iedereen de kans te bieden naar Amsterdam te komen om het historische moment mee te beleven. „Veiligheid garanderen is bittere noodzaak, maar het moet een zo open mogelijk feest zijn.”

Van der Laan benadrukte dat het op 30 april ook 'gewoon Koninginnedag' is in de hoofdstad. Vrijmarkten en andere evenementen kunnen wat hem betreft gewoon doorgaan.

Demonstraties

Op vragen vanuit de commissie over het recht op demonstratie en de mogelijkheid voor groepen om de 'ontkroning' van Beatrix te vieren in de stad, zei de burgemeester: „Als je het over Amsterdam hebt, is het laatste wat je afschaft het recht op demonstratie. Maar als je het over de Dam hebt, is het laatste wat je daar op die dag toestaat een demonstratie.”

Van der Laan gaf aan bereid te zijn na te denken over een stuk stad waar tegenstanders van de monarchie naar hartenlust hun mening mogen uiten.