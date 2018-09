Noord-Korea dreigt Seoul met oorlog

„Sancties betekenen oorlog en een oorlogsverklaring tegen ons”, aldus een verklaring van de Noord-Koreaanse autoriteiten. De dreigende taal komt een dag nadat de communistische regering in Pyongyang had aangekondigd een derde atoomproef te willen doen en meer langeafstandsraketten te willen lanceren.

Deze week had de Veiligheidsraad van de VN de sancties tegen Noord-Korea aangescherpt, nadat dat land in december een raket had gelanceerd.

„Als de groep marionetten van verraders direct deelneemt aan de VN-sancties, zal Noord-Korea sterke fysieke tegenmaatregelen tegen hen nemen”, zo citeerde het Noord-Koreaanse persbureau KCNA de verklaring uit Pyongyang.

China riep vrijdag alle partijen op kalm te blijven en alles te doen om te voorkomen dat de spanningen verder toenemen.

De Verenigde Staten lieten donderdag weten zeer bezorgd te zijn over het Noord-Koreaanse atoom- en rakettenprogramma, dat volgens Pyongyang gericht is tegen „aartsvijand” de VS.

Wanneer Pyongyang de nieuwe atoomproef wil doen, is niet bekend. Volgens de Zuid-Koreaanse regering kan dat elk moment het geval zijn. Eerdere atoomproeven waren in 2006 en 2009. Het zou de eerste atoomproef zijn onder Kim Jong-un, die ruim een jaar geleden aan de macht kwam. Over de vorige testen is niet veel bekend. De kernexplosies waren licht, aldus experts.

Volgens experts kan Noord-Korea nog geen atoomwapen maken dat klein genoeg is om met een raket te lanceren. Ook heeft het waarschijnlijk nog geen raketten die Noord-Amerika kunnen bereiken. Zuid-Korea, waarmee het noorden formeel nog altijd in oorlog is, ligt echter wel binnen bereik.