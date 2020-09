Theaters pleiten voor landelijke norm: één stoel vrij laten

Beeld ter illustratie. Ⓒ Unsplash

UTRECHT - De vereniging van schouwburg- en concertgebouwdirecties (VSCD) pleit voor nieuwe maatregelen in de theaters, zoals één vrije stoel tussen de bezoekers, in plaats van 1,5 meter afstand. De vereniging wil het voorbeeld van Oostenrijk volgen, waar al actie is ondernomen op dit gebied.