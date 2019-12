Skiër overleeft vijf uur onder sneeuw na lawine

Reddingswerkers op de locatie. Ⓒ EPA

Wenen - Een Oostenrijkse skiër, die na een lawine onder een dik sneeuwtapijt terecht was gekomen, is na vijf uur gered. De 26-jarige man ging eerste kerstdag skiën buiten de piste op de Pleschnitzzinken, een berg in de Oostenrijkse deelstaat Stiermarken, maar keerde niet terug.