Kankercentra fuseren per 1 juli

Over die fusie was heel veel te doen: er waren ruzies tussen onder meer directie, raad van toezicht en personeel. Grootste probleem was voor het personeel dat ze bang waren dat het bestuur de fusie „gehaast en onzorgvuldig” door zou voeren. Eind december barstte de bom: de directeur werd ontslagen door de raad van toezicht, het personeel zei het vertrouwen in die raad van toezicht op.

Nadat de voorgedragen kandidaat van het IKZ-personeel werd aangesteld als interim-directeur, keerde de rust weer terug. „De dialoog is daarna weer op gang gekomen”, zo lieten beide instellingen weten.

Door de fusie ontstaat een landelijk instituut waarin de oncologische en palliatieve zorg gebundeld wordt.