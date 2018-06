Toch nog echte liefde?

Per aflevering worden in Vakantieliefdes twee dames gevolgd die een vakantieliefde hebben gehad in hetzelfde land of werelddeel.

Liefde

Deze week volgen we Dalicia en Iris. Wanneer Dalicia de Turkse Samet ontmoet, is het liefde op het eerste gezicht. Sindsdien drijft ze op een grote roze wolk. Toch wil ze uitzoeken of hij zijn lieve woorden echt meent. Ook Iris ontmoet haar vakantieliefde Adem tijdens haar vakantie in Turkije. Hij vraagt Iris zelfs ten huwelijk! Zullen zij gaan trouwen?

Vakantieliefdes vanavond om 21.30 op NET 5

Volg VROUW ook op Hyves, Facebook, Twitter en Google+