Echtpaar steelt kitten

Moederpoes Peanut keerde na een uitstapje zwanger terug. „Waarop we werden verrast met een nest met zes kittens. Omdat we al twee katten hebben, boden we ze te koop aan”, vertelt Sietske.

De kittens waren al vergeven toen een 48-jarige Enschedese opbelde. „Ik liet weten dat we geen katjes meer hadden, maar toen ik even weg was, stond ze voor mijn deur. Ze wist met een smoes bij mijn dochter binnen te dringen. Toen ze me zagen thuiskomen, ging de vrouw er met een kleintje vandoor.” Via via wist Sietske de dader op te sporen, om meteen de politie te bellen.

Lees alle details vandaag in De Telegraaf