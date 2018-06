Aangifte na uitlekken opgaven Cito-toets

Op de basisscholen buigen 165.000 kinderen zich 5, 6 en 7 februari over de Cito-toets, maar NRC Handelsblad had dinsdag al een aantal opgaven in handen. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, willen de Kamerleden weten. Maar Dekker weet het ook niet. Cito onderzoekt het en de organisatie heeft aangifte gedaan, onder meer vanwege schending van het auteursrecht en de geheimhoudingsplicht, waarvoor scholen en medewerkers van Cito tekenen.

Volgens de bewindsman is de afgelopen 40 jaar nooit vastgesteld dat opgaven eerder bekend waren bij leerlingen of ouders.

Dekker wijst erop dat het ministerie geen partij is in deze discussie. Hij wil dan ook dat er snel een centrale eindtoets in het onderwijs komt. De organisatie van die eindtoets komt wat hem betreft in handen van de rijksoverheid.

Er zijn dit jaar voor het eerst twee versies van de Cito-toets: een wat moeilijkere en een wat makkelijkere, voor leerlingen die minder goed scoren op taal en rekenen.