Ex-coronapatiënten proberen met therapie reuk terug te krijgen

Kno-arts Dick Kooper van het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft behandelt op zijn reukpoli patiënten met reukproblemen. Ⓒ Hielco Kuipers

Zo’n twee derde van alle mensen die corona hebben gehad, delen als kenmerk dat hun reukzin is verdwenen of in de war is geraakt. Tandpasta ruikt ineens naar zwavel, pindakaas naar speculaas. Volgens kno-artsen kan reuktherapie helpen als ’fysiotherapie voor de neus’. „Ik heb mijn neus maandenlang in de knoflook geduwd.”