Vrije frequentie commerciële radio geveild

Kamp wijst erop dat de frequentieruimte nu niet gebruikt wordt en dus 'vrij' is, en daarom kan er na de veiling snel worden begonnen met uitzenden. „Met de veiling van deze frequentie kan een nieuwe zender meteen aan de slag en wordt het aanbod voor de luisteraars groter”, aldus Kamp. De vergunning is ook meteen een vergunning voor digitale radio, waarmee de nieuwe vergunninghouder zijn programma ook digitaal kan uitzenden.

De frequentieruimte kwam vrij toen in 2009 de vergunningen van Arrow (Classic Rock en Jazz FM) werden ingetrokken, omdat betalingsverplichtingen niet konden worden nagekomen. Afgelopen jaar is de frequentie gebruikt om ontvangstproblemen in Noord-Nederland op te vangen, die ontstonden na de brand van de zendmast Smilde.