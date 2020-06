Hugo de Jonge: ’Het is voor mij een keuze uit overtuiging’

Den Haag - Hugo de Jonge wil na het vertrek van Sybrand Buma het CDA gaan leiden. Met die gedachte speelde hij al langer, maar zijn recente hoofdrol in de coronacrisis gaf de doorslag, vertelt hij in een vraaggesprek met De Telegraaf. „Het zijn tijden waarin het erop aankomt. En dat blijft nog wel even zo. Ik wil daarin een leidende rol nemen, verantwoordelijkheid dragen. Dat is nu eenmaal traditie bij het CDA.”