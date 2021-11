OM-top perkte onderzoek Pels Rijcken in

Dat blijkt uit interne documenten die NRC verkreeg na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In maart maakte landsadvocaat Pels Rijcken bekend dat bestuursvoorzitter Oranje voor miljoenen had gefraudeerd. De notaris maakte dat niet meer mee, hij beroofde zichzelf eind vorig jaar van het leven nadat justitie zijn fraude op het spoor was gekomen. Inmiddels is duidelijk dat Oranje over een periode van ruim twintig jaar zeker 11 miljoen euro stal die hij als notaris voor klanten onder beheer had.