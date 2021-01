Ik-vertrek-stel in corona-nachtmerrie: ‘We geven nooit op’

Binnenland

‘Ontmiepen en ontklagen in 2021’

In 2020 lagen de levens van velen over de hele wereld over hoop. Aan het begin van 2021 hebben we het in een nieuwe podcast van De Telegraaf over hoop. Wordt dit het jaar waarin vaccinaties het virus bedwingen? In deze eerste aflevering doet Adjiedj Bakas (57) zijn voorspellingen en waarschuwt voor ...