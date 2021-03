20 maanden cel en jeugd-tbs voor doden drillrapper Amsterdam

Verdachten en slachtoffer behoorden tot rivaliserende drillgrapgroepen. Grootfaam werd op 3 september 2019 met een kapmes in de hals gestoken, tijdens een confrontatie tussen de groepen. Het geweld speelde zich af op de stoep van de flat Florijn, een groot deel ervan is vastgelegd door bewakingscamera’s. Ook Grootfaam was bewapend met een machete.

Geen sprake van vooropgezet plan

Van een vooropgezet plan om Grootfaam te doden is geen sprake geweest, menen de rechters. Volgens de rechtbank heeft F. de dodelijke steek toegebracht. Hij reageerde volgens de rechtbank buitenproportioneel op een aanval van Grootfaam, die A. met zijn machete stond op te wachten.

F. had de aanval van Grootfaam op A. minder ingrijpend kunnen stoppen door hem bijvoorbeeld in zijn been in plaats van zijn hals te steken, opperde de rechtbank in het vonnis. Anders dan het OM past de rechtbank in deze zaak het jeugdstrafrecht toe, wat leidt tot fors minder hoge straffen dan geëist. Het Openbaar Ministerie had acht jaar en tbs met dwangverpleging geëist tegen F. en twaalf jaar cel tegen medeverdachte A. Gedragsdeskundigen zien F. als verminderd toerekeningsvatbaar. Zij adviseerden jeugd-tbs op te leggen. De rechtbank volgt dat advies.

’Nabestaanden blijven met veel verdriet achter’

F. is veroordeeld voor doodslag. „Hij heeft nabestaanden onherstelbaar leed toegebracht. Zij blijven met veel verdriet achter. De stad Amsterdam en de buurt waren zeer geschokt. Alleen een gevangenisstraf is passend”, aldus de rechtbank. De rechtbank hield bij de strafoplegging rekening met de gewelddadige rol van Grootfaam. „Hij bevond zich al zes seconden in de portiek met zijn machete, hij heeft direct de aanval op A. ingezet”, concludeert de rechtbank uit de bewakingsbeelden

Drillrap kenmerkt zich door agressieve teksten en verheerlijking van geweld. In Amsterdam-Zuidoost zijn meerdere drillrapgroepen actief. Grootfaam zou tot de groep FOG in de wijk Venserpolder hebben behoord, de beide verdachten tot de zogeheten Kikkenstein Bende (KSB). De groepen hadden het al geruime tijd op elkaar voorzien. Het kwam daarbij herhaaldelijk tot geweld.