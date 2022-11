Premium Het beste van De Telegraaf

Hoogleraren maken gehakt van Arib-onderzoek: ’Bergkamp mag dit niet doorzetten’

Door Peter Winterman Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / HH

Den Haag - Drie hoogleraren maken gehakt van een extern onderzoek naar oud-Kamervoorzitter Khadija Arib. Volgens de hoogleraren rammelt de onderzoeksopdracht van het Kamerbestuur, onder leiding van Vera Bergkamp. Ook is het ’een gemiste kans’ dat niet eerst is geprobeerd om met Arib in gesprek te gaan over de aantijgingen.