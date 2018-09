Merkel staat stil bij begin nazi-dictatuur

Volgens Merkel was de opkomst van het nationaal-socialisme mogelijk doordat elites en grote delen van de Duitse samenleving daar aan meewerkten. Ze zei dat tijdens de opening van een tentoonstelling over Hitlers benoeming en daaropvolgende machtsgreep in het museum Topographie des Terrors in Berlijn.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik