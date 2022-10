Nog vier Nederlanders in ziekenhuis na busongeluk Ecuador

DEN HAAG - Nog vier Nederlanders die betrokken waren bij het dodelijke busongeluk in Ecuador liggen in het ziekenhuis, meldt alarmcentrale Eurocross donderdag. Een van hen is zwaargewond. De gewonden liggen in een ziekenhuis in de hoofdstad Quito.