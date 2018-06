Shell deels veroordeeld voor olieschade Nigeria

Het gaat om een veroordeling in één van de vijf zaken die Milieudefensie en vier boeren uit de Nigerdelta hadden aangespannen. In de andere vier zaken gaat Shell vrijuit, omdat de maatschappij daar voldoende maatregelen had getroffen tegen sabotage en dus niet nalatig is geweest. Desondanks zagen saboteurs kans de ondergrondse pijpleidingen te bereiken, er olie uit te halen en daarmee zelf milieuschade te veroorzaken.

In de vijfde zaak heeft Shell volgens de rechter onvoldoende gedaan om sabotage te voorkomen. Een afsluiter van een olieput bij het dorp Ikot Ada Udo was eenvoudig met een Engelse sleutel te openen. Shell had deze inbreuk gemakkelijk al jaren geleden kunnen voorkomen, meent de rechtbank, maar het bedrijf plaatste pas in 2010 een zogeheten betonplug om de afsluiter onbereikbaar te maken. Tegen die tijd liep de rechtszaak al.

Shell is bijzonder positief over het oordeel van de rechter dat de vervuiling is ontstaan door sabotage. „Daarin zijn we in het gelijk gesteld”, zei Allard Castelein, directeur milieu bij Shell. „Alleen op één plek hadden we betere voorzieningen moeten treffen. Dat is gebeurd en de vervuiling is daar inmiddels opgeruimd.” Of deze ene veroordeling reden voor de oliemaatschappij is om in hoger beroep te gaan, wist Castelein nog niet.

Milieudefensie spreekt van een principiële uitspraak en een doorbraak dat van Shell een schadevergoeding wordt geëist. Een woordvoerder zei dat Milieudefensie „zeker” in hoger beroep gaat, omdat ze „verbijsterd” is dat in de andere vier zaken is geoordeeld dat Shell niet nalatig is geweest. „Het bewijs dat Shell daarvoor heeft geleverd, is volgens ons flinterdun.”