Leiden lobbyt voor Koningsdag 2015

Volgens het Leidsch Dagblad is de lobby daarvoor al begonnen. Het is dan precies 15 jaar geleden dat de koninklijke familie het Oranjefeest in Leiden vierde en 22 jaar nadat Willem-Alexander afstudeerde, aldus de krant.

,,Wij zouden erg graag willen dat de beurt dan weer aan Leiden is'', zegt VKL-voorzitter Barbara Zippro-Pouw. ,,Koningsdag is een mooie gelegenheid om zijn studiestad te laten zien aan ’zijn’ koningin. Hij heeft er zo veel geleerd en meegemaakt.''