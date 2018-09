Waterbouwers verwachten veel van 'Waterprins'

De prins, die zijn huidige officiële functies zal neerleggen, hield zich sinds 1998 intensief bezig met waterbeheer. Zo was hij in 2000 voorzitter van Tweede Wereld Water Forum in Den Haag en nam hij in 2006 de leiding over de Adviesraad voor Water en Sanitatie van de Verenigde Naties.

„Als koning zou hij alle gebieden in de wereld kunnen bezoeken waar watervraagstukken spelen en helpen de deur open te zetten voor zakelijk Nederland om onze expertise op het gebied van delta- en watertechnologie wereldwijd in te zetten”, benadrukt een woordvoerster van Grontmij, een ander groot ingenieursbureau.

Van Ee van Royal HaskoningDHV kwam Willem-Alexander onlangs nog tegen op het staatsbezoek naar Brunei en Singapore. Daar toonde het aanstaande staatshoofd opvallend veel kennis van zaken te hebben. „Toen we met een aantal directeuren een rondetafeldiscussie hielden, kon de prins tegen iedereen iets persoonlijks zeggen. Op die manier laat hij zien dat hij alles goed begrijpt. Hij is een volwaardige 'sparring partner'.”

Ook bij ingenieursbureau Arcadis is men vol lof over de 'waterprins'. „Hij heeft watermanagement wereldwijd op de kaart gezet”, zegt een woordvoerder. „Dankzij zijn inspanningen heeft Nederland het imago van waterexpert. Als Willem-Alexander bijvoorbeeld naar Brazilië gaat en een voordracht houdt, dan worden Nederlandse bedrijven daar sneller benaderd voor een opdracht.”

De zegsman van Arcadis wijst erop dat de prins de afgelopen jaren niet alleen werkte voor een wereldwijde bescherming tegen hoogwater. Hij maakte zich er ook hard voor dat iedereen op de wereld beschikking moet hebben over een wc. Arcadis hoopt dat Willem-Alexander zich in de toekomst eveneens voor dit soort zaken kan blijven inzetten.