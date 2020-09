Militair aangehouden na diefstal schilderij in Rotterdam

Het schilderij is eigendom van de Stichting Historische Verzameling Korps Mariniers en maakt deel uit van een bijzondere collectie, meldt de Koninlijke Marechaussee op Facebook. Het werk was in bruikleen uitgeleend aan het Korps Mariniers en hing op de Van Ghentkazerne. Inmiddels is er door de stichting aangifte gedaan van diefstal.

In het onderzoek trof de Marechaussee donderdag 27 augustus het schilderij aan in de woning van de militair in Heerlen. Het schilderij is in beslag genomen voor verder onderzoek.

In vrijheid gesteld

De Koninklijke Marechaussee in Zuid-Holland doet onder leiding van het Openbaar Ministerie Oost-Nederland onderzoek naar de diefstal. De militair is inmiddels in vrijheid gesteld, maar blijft verdachte in de zaak.