Tegenoffensief Oekraïne barst los: ’Beelden van Russische soldaten die op de loop gaan’

Een Oekraïense soldaat bekijkt een verwoeste Russische tank op een slagveld in de regio Donetsk. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Na het ontbranden van het tegenoffensief door Oekraïense troepen verschijnen er berichten over de bevrijding van dorpen in de provincie Donetsk. Verjagen de Oekraïners met succes de Russen uit hun land? Het is te vroeg om die conclusie te trekken, zeggen experts. „Komende dagen, of weken, zullen we weten of het offensief slaagt”, zegt voormalig landmachtgeneraal Mart de Kruif.