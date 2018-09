Rutte: Rol monarchie onveranderd

Dat zei hij dinsdag na afloop van de ingelaste ministerraad. De premier erkent dat er al enige tijd wordt gesproken over de rol van het koningshuis, maar dat debat staat los van de komende abdicatie die dinsdag in de ministerraad is besproken. Voorlopig houdt ook koning Willem-Alexander dus zijn staatsrechtelijke taken, zo verzekerde Rutte, en blijft hij deel uitmaken van de regering.

Onder andere de SP, de PVV en D66 dringen er al langere tijd op aan om het koningshuis vooral een ceremoniële functie te geven.