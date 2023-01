Migratiecrisis nu opeens chefsache in Brussel

De voorzitter van de Europese Commissie wil verder dat lidstaten nauwer gaan samenwerken om te zorgen voor snellere terugkeer van economische migranten die geen recht hebben op onze gastvrijheid voor echte vluchtelingen. Ook belooft Von der Leyen eindelijk werk te maken van de Dublinregels: dat wil zeggen dat aankomstlanden verantwoordelijk zijn voor de opvang. Nu reizen asielhoppers vaak heel Europa door richting landen als Nederland en België. Of daar echt iets van terecht gaat komen is nog maar zeer de vraag. Op landen als Griekenland en Italië hoeven we waarschijnlijk voorlopig niet te rekenen. De Griekse eurocommissaris Margaritis Schinas (Migratie) was weinig hoopvol tijdens een bezoek aan Nederland: „De Dublin-verordening is dood.”

Hoe Von der Leyen dat allemaal precies wil doen blijft nog in het luchtledige. De topvrouw komt nu in actie vanwege een extra EU-top over migratie in februari.

Bekijk ook: Rutte gaat zich in Brussel hard maken voor strengere migratieregels

Top op initiatief van Nederland

De leiders van alle lidstaten komen op initiatief van premier Rutte naar Brussel. Rutte zelf hamert vooral op punten waar Nederland al jarenlang tevergeefs om vraagt. Verder wil hij meer geld voor grensbewaker Frontex en een stevigere aanpak richting landen die weigeren om uitgeprocedeerde asielzoeker terug te nemen.

Tegelijkertijd verwacht hij niet snel resultaten. „Met één top los je dit probleem niet op”, zei Rutte eerder deze week in Brussel.

De stevigere voorstellen komen uit landen als Oostenrijk en Denemarken. Wenen wil bijvoorbeeld met EU-geld een grenshek bouwen tussen Bulgarije en Turkije. Denemarken zoekt Europese samenwerking voor de opening van een asielcentrum buiten de EU. De Denen zijn afgestapt van een plan om op eigen houtje Rwanda te betalen voor de opvang van asielzoekers.