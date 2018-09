Rechter: 'Moordarts' moet weer aan het werk

Zorginstelling Livio, waaronder het verpleeghuis valt, gaat tegen de uitspraak in beroep, meldt RTV Oost.

De 48-jarige arts betaalde in 2003 twee junks in totaal duizend euro om zijn ex-vrouw voor de ogen van hun beider kinderen in brand te steken. De vrouw overleefde de gruwelijke aanslag, maar raakte wel ernstig verminkt. De man verweeg zijn duistere verleden toen hij sollciteerde bij Livio. Over het voorval stond evenmin iets vermeld in het BIG-register, waarin de gegevens van alle artsen moeten zijn terug te vinden.

De mislukte moordaanslag leverde de arts uiteindelijk 15 jaar celstraf op. Sinds vorig jaar is hij weer op vrije voeten. De reclassering heeft er geen bezwaren tegen dat de man weer in de zorgsector aan de slag ging.