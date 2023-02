Moeder van baby die uit raam viel naar psychiatrisch centrum

Ⓒ Regio15.nl

DEN HAAG - De moeder van de baby die vrijdagochtend zwaargewond raakte door een val uit een raam van een woning in de Jacob Catsstraat in de Haagse Schilderswijk zal overgebracht worden naar een penitentiair psychiatrisch centrum, meldt het Openbaar Ministerie. Dit is een plek voor gedetineerden met psychische problemen. Het voorarrest van de vrouw is met twee weken verlengd.