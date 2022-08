Saudische vrouw veroordeeld tot 34 jaar cel voor Twittergedrag

De 34-jarige vrouw, een promovendus aan een Britse universiteit en moeder van twee kinderen, werd in januari 2021 gearresteerd in Saudi-Arabië toen ze op vakantie was in haar vaderland. Ze had in juni een gevangenisstraf van zes jaar opgelegd gekregen, waarvan de helft voorwaardelijk. Tegen het nieuwe vonnis kan ze nog in beroep gaan bij het hooggerechtshof.

De in Londen gevestigde rechtenorganisatie ALQST sprak van „de langste gevangenisstraf van de Saudische autoriteiten ooit voor een vreedzame activist. Deze afschuwelijke uitspraak maakt een lachertje van de beweringen van de Saudische autoriteiten over hervormingen voor vrouwen en van het rechtssysteem.”

De Saudische kroonprins Mohammed bin Salman, de feitelijke heerser van het koninkrijk, heeft een aantal hervormingen doorgevoerd, zoals het opheffen van het rijverbod voor vrouwen en versoepeling van de hoofddoekplicht. Maar dat gaat wel gepaard met hardhandig optreden tegen vrouwenrechtenactivisten, als onderdeel van een bredere campagne tegen afwijkende meningen.